Trump ha affermato che apprezza Meloni come persona, ma che il rapporto tra loro si è deteriorato perché lei non ha fornito assistenza. Ha aggiunto che avevano avuto una buona relazione in passato, ma il suo atteggiamento ha causato un peggioramento dei rapporti. Le sue dichiarazioni sono state fatte in occasione di un evento a Ankara. Non sono stati forniti dettagli su quali siano state le richieste di aiuto o le circostanze specifiche.

Ankara, 7 lug. (askanews) - "Io penso che lei sia una brava persona, in realtà. Abbiamo avuto una buona relazione ma il nostro rapporto è diventato un po' cattivo perché ha rifiutato di aiutarci". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo ad Ankara a una domanda sul post fatto l'altro ieri contro la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni dopo un incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, prima del vertice Nato. "Io non le ho messo nessuna pressione, ha rifiutato di essere coinvolta sullo Stretto di Hormuz, o sull'Iran e questo ha guastato i miei rapporti con lei" ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Trump: Meloni mi piace ma non c'è stata per noi, ha guastato rapporti

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