Trump | Meloni mi piace ma non c’è stata per noi

Durante un evento a margine del vertice Nato in Turchia, un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di apprezzare la leader italiana, definendola una persona brava, ma ha aggiunto che non c’è stata vicina alle azioni militari contro l’Iran. Le sue dichiarazioni seguono settimane di critiche rivolte alla stessa leader per le sue posizioni in ambito internazionale.

Giorgia Meloni “mi piace, è una brava persona, ma non c’è stata per noi” rispetto alle azioni militari contro l’Iran. A poche ore dall’inizio del vertice Nato di Ankara, in Turchia, Donald Trump smorza parzialmente i toni contro la presidente del Consiglio italiana, bersaglio di ripetuti attacchi da parte sua nelle scorse settimane. “Abbiamo investito nella Nato. Gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania e Francia, anche il Regno Unito, hanno rifiutato”, lamenta il presidente degli Stati Uniti rispondendo alle domande dei giornalisti a margine del vertice bilaterale con il padrone di casa, il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Trump attacca ancora: Meloni mi piace ma non c'è stata per noi sullIran

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