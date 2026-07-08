trump deluso dalla nato

Durante il primo giorno del vertice Nato a Ankara, si sono verificati attacchi a Kiev, con decine di civili uccisi o feriti a causa di bombardamenti recenti. La Russia ha partecipato indirettamente alla riunione, mentre le notizie di attacchi militari continuano a circolare. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso insoddisfazione nei confronti dell’Alleanza Atlantica.

La Russia partecipa indirettamente alla prima giornata del Vertice Nato di Ankara, con decine di vittime civili a Kiev colpite durante i bombardamenti degli ultimi giorni. Per tutto il resto ci sono le lagne del presidente americano, Trump, che terrà bilaterali con il padrone di casa, l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan, quello siriano, al-Shaara e soprattutto quello ucraino, Volodymyr Zelensky. Proprio il numero uno di Kiev e il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte hanno tenuto due discorsi molto importanti, nei quali, ognuno a modo suo, hanno parlato del futuro dell’alleanza. LE LAMENTELE DI DONALD Accolto con tutti gli onori da Recep Tayyip Erdogan, Trump ha replicato quanto detto due giorni fa, ossia che aveva deciso di partecipare al vertice Nato solo per lui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump: molto deluso dalla Nato ma non abbiamo bisogno di nessuno

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