Usa-Iran Rubio | Trump molto deluso dalla Nato Khamenei gela Trump e Israele | Mai all’estero l’uranio arricchito – La diretta

A quasi tre mesi dall'inizio della guerra nel Golfo, si susseguono segnali contrastanti tra Stati Uniti e Iran. Le tensioni si manifestano attraverso dichiarazioni di esponenti politici e leader religiosi, che evidenziano disappunto e fermezza su questioni come la presenza di uranio arricchito e le alleanze internazionali. Mentre gli Stati Uniti valutano possibili azioni militari, si registrano anche tentativi di avvicinamento tra le parti in vista di un possibile accordo, anche se le posizioni rimangono ancora molto distanti.

A quasi tre mesi dallo scoppio della guerra del Golfo, continuano ad alternarsi le minacce di ripresa di azione militare da parte degli Usa e gli spiragli di apertura tra Washington e Teheran in vista di un accordo. Il Pakistan preme forte sul tasto delle trattative, mentre Israele sta alla finestra e non nasconde di sostenere una ripresa delle operazioni militari se l’Iran non si piegherà alle richieste su trasferimento dell’uranio arricchito, eliminazione dell’arsenale balistico e stop alle milizie armate nella regione. Il presidente Usa, Donald Trump, è «molto deluso» dal modo in cui i Paesi della Nato hanno risposto agli Stati Uniti nell’ambito della guerra contro l’Iran. 🔗 Leggi su Open.online

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US Expects Iran to Respond to Trump's Peace Proposal Friday

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