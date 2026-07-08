Prima del vertice Nato ad Ankara, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la tregua con l’Iran è terminata. Ha anche criticato la Spagna, definendola un alleato terribile e affermando che la Nato non è stata utile per gli Stati Uniti. Le sue parole sono arrivate in un momento di ripresa degli attacchi in Iran, con un aumento di tensioni tra Washington e Teheran.

Dichiarazioni shock da parte di Trump prima del vertice Nato ad Ankara: "La Spagna è un alleato terribile, la Nato non c'è stata per noi e la tregua con l'Iran è finita". Parole di apprezzamento per Erdogan e Jinping Il presidente Usa,Donald Trumpnon lascia spazio a fraintendimenti. Prima di prendere parte al tanto attesovertice Nato ad Ankara, con tono duro sferra un nuovo attacco aglialleati europeie annuncia lafine della tregua con l’Iran.Il tycoon ha annunciato l’intenzione di non fare più affari con laSpagnae l’ha definita un “alleato terribile” della Nato perché “non partecipa e non paga“. Trump ha poi esteso le critiche ad altri alleati europei comeGermania, Francia, Regno Unito e Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Trump contro la Nato mentre riprendono gli attacchi in Iran: ‘La tregua è finita’

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Attacco Iran, Trump contro la Gran Bretagna e Spagna - 1mattina News 04/03/2026

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