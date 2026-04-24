Reuters | Il Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato e altre sanzioni per gli alleati che si sono rifiutati di aiutare gli Usa contro l’Iran

Il Pentagono sta considerando diverse misure nei confronti della Spagna e di altri alleati che si sono rifiutati di fornire supporto agli Stati Uniti in relazione alla questione iraniana. Secondo fonti di Reuters, tra le opzioni ci sarebbero la sospensione della partecipazione della Spagna alla NATO e l’applicazione di sanzioni mirate. Le decisioni sono ancora in fase di valutazione e non sono state ufficializzate.

Il Pentagono ha cominciato a valutare una serie di opzioni a disposizione degli Stati Uniti per sanzionare gli alleati della Nato che non hanno sostenuto la guerra scatenata da Washington e da Israele contro l’Iran, tra cui la sospensione della Spagna e una revisione della posizione statunitense in merito alle rivendicazioni del Regno Unito sulle Isole Falkland contese con l’Argentina. L’indiscrezione, pubblicata in esclusiva dall’agenzia di stampa britannica Reuters sulla base di un’e-mail interna e delle dichiarazioni di un funzionario del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, mostra la frustrazione dell’amministrazione Trump nei confronti degli alleati europei.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Reuters: “Il Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato e altre sanzioni per gli alleati che si sono rifiutati di aiutare gli Usa contro l’Iran” Notizie correlate Media, un'email del Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla NatoUna email interna del Pentagono ipotizza misure contro gli alleati Nato ritenuti "difficili" nel conflitto Usa-Iran, inclusa la possibilità di... La mail del Pentagono che ipotizza punizioni contro i Paesi Nato che non hanno aiutato gli Usa in IranGli Stati Uniti starebbero valutando opzioni per punire i paesi Nato che non li hanno aiutati nella guerra contro l’Iran. Contenuti di approfondimento Si parla di: Pentagono: email ipotizza sospensione della Spagna dalla NATO e altre misure per divergenze sull'Iran, riferisce una fonte. Media: 'Un'email del Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato'. Sanchez: 'Valgono solo atti formali''Un piano per punire i paesi difficili in guerra Iran, valutato anche il dossier Falkland'. Il premier spagnolo replica alle indiscrezioni: 'Ci basiamo su posizioni ufficiali' (ANSA) ... ansa.it Media, un'email del Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato(ANSA) - MADRID, 24 APR - Una email interna del Pentagono ipotizza misure contro gli alleati Nato ritenuti difficili nel conflitto Usa-Iran, inclusa la possibilità di sospendere la Spagna dall'Allea ... corrieredellosport.it