Durante il vertice Nato di Ankara, un rappresentante ha dichiarato che la partecipazione di un ex presidente degli Stati Uniti è motivata esclusivamente dalla presenza del leader turco. Il rappresentante ha inoltre affermato che gli alleati non hanno fornito il supporto sperato nella guerra all’Iran, e ha commentato positivamente una figura politica italiana, senza tuttavia riconoscere un aiuto concreto da parte sua. La presenza del rappresentante è stata interpretata come una scelta legata a motivazioni personali e non a impegni ufficiali.

Roma, 7 luglio 2026 - Donald Trump partecipa al vertice Nato di Ankara solo perché si svolge nella Turchia del suo amico Erogan. Il tycoon è sceso dall’Air Force One con il dente avvelenato ancora per quello che considera un mancato aiuto dai paesi alleati nella guerra all’Iran. "Sono rimasto molto deluso dalla Nato e, francamente, se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, una persona molto forte, probabilmente non avrei partecipato", sono state le parole del presidente americano. "Sentivo di dover partecipare perché so che Erdogan si è impegnato al massimo", ha aggiunto. Durante il bilaterale di oggi con il leader turco è tornato a parlare della premier italiana Giorgia Meloni: “Mi piace, è una brava persona ma non c'è stata per noi" sull'Iran, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Trump al vertice Nato di Ankara: “Sono qui solo per il mio amico Erdogan. Gli alleati mi hanno deluso. Meloni mi piace, ma non ci ha aiutato”

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