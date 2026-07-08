Trump attacca gli alleati e poi frena | La Nato è unita

Durante una riunione del Consiglio Atlantico, Donald Trump ha inizialmente criticato alcuni alleati, poi ha affermato che la NATO è unita. Dopo aver espresso insoddisfazione, ha commentato di aver percepito «l’amore» degli altri paesi per gli Stati Uniti. La sua dichiarazione si è concentrata sulla coesione dell’alleanza militare, sottolineando un cambiamento nel tono rispetto alle precedenti critiche.

Prima la tempesta e poi la bonaccia. Anzi, di più. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito «l'amore» degli alleati per gli Stati Uniti. E per lui stesso, ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara, attaccando nel mattino - i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia per il mancato uso delle basi - e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna ad essere «buona». «Quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo», chiosa the Donald. Che poi sintetizza: «Abbiamo ritrovato l'unità». La minaccia di embargo su Madrid Certo, Madrid potrebbe non essere ancora al sicuro. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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