Dopo il Consiglio Atlantico, Donald Trump ha affermato di essere stato molto colpito dalle dichiarazioni dei leader e di aver percepito un sentimento di affetto tra i presenti. La Nato ha successivamente annunciato un rilancio delle iniziative di difesa in Europa e di sistemi missilistici. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle dichiarazioni o sui piani futuri è stato fornito.

Donald Trump al termine del Consiglio Atlantico ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto «molto colpito dalle loro dichiarazioni» e di aver sentito «amore in questa stanza». Lo confida all’ANSA una fonte alleata. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente per poter esserne testimone. Nato, Europa e Canada si assumono maggiori responsabilità «Stiamo costruendo il futuro: un’ Europa più forte in una Nato più forte - un’Alleanza modernizzata. Gli Alleati europei e il Canada, in collaborazione con gli Stati Uniti, si stanno assumendo maggiori responsabilità per la difesa dell’Alleanza». E' quanto si legge nella dichiarazione conclusiva del summit della Nato. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Trump al Consiglio Atlantico: “Colpito dai leader, ho sentito amore nella stanza”. La Nato rilancia su Europa e difesa missilistica

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