Vertice Nato la dichiarazione finale | Mosca una minaccia uniti nel sostegno a Kiev Trump agli altri leader | Ho sentito il vostro amore – La diretta

Al vertice Nato di Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Italia, affermando che il paese ha fornito un aiuto inadeguato riguardo l’utilizzo delle basi militari americane. La dichiarazione si aggiunge alle altre critiche rivolte ai principali alleati, definendo la collaborazione insufficiente. La conferenza si è conclusa con una dichiarazione finale in cui si afferma che Mosca rappresenta una minaccia e che i paesi membri sono uniti nel sostenere Kiev. Trump ha anche rivolto parole di apprezzamento agli altri leader presenti.

Al vertice Nato di Ankara, Donald Trump ne ha per tutti, ma soprattutto per i due più deludenti alleati Nato: Italia e Spagna. Accanto al segretario generale Mark Rutte, il presidente americano ha definito l’aiuto italiano inadeguato sull’uso delle basi militari americane, dicendo che «l’Italia ha fatto molto male». Mentre sulla Spagna è stato ancora più duro, bollandola come «un pessimo alleato» e affermando che i rapporti commerciali con Madrid sono ormai chiusi, un «caso senza speranza», precisando che «ci sono anche un altro paio di paesi» ostili ma che la Spagna resta il caso più critico. Trump ha collegato queste critiche al tema della... 🔗 Leggi su Open.online

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Fonti #Nato, ok a dichiarazione vertice #Ankara, sostegno a Kiev per 2026-27 #ANSAEuropa #Ucraina x.com

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