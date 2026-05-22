Il segretario di Stato americano ha affermato che il presidente degli Stati Uniti si è detto “francamente deluso” dal mancato supporto di alcuni alleati della NATO riguardo alle operazioni militari contro l’Iran. Nel frattempo, diversi Paesi europei stanno accelerando i loro sforzi per rafforzare l’autonomia in ambito di difesa, spostando l’attenzione sulla capacità di agire senza dipendere completamente dagli Stati Uniti. La discussione sulla coesione tra gli alleati continua a essere al centro delle vicende internazionali in questi giorni.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è rimasto “francamente deluso” dal mancato sostegno di alcuni alleati della NATO alle operazioni militari statunitensi contro l’Iran. Intervenendo all’incontro dei ministri degli Esteri dell’alleanza a Helsingborg, Rubio ha sottolineato che la questione sarà affrontata nel prossimo vertice dei leader dell’Alleanza, previsto ad Ankara nel mese di luglio. «Le opinioni del presidente e la sua delusione nei confronti di alcuni alleati sono ben documentate. Si tratta di questioni che dovranno essere affrontate dai leader», ha affermato. Il tema delle truppe americane in Europa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - NATO, Rubio: “Trump deluso da alcuni alleati”. L’Europa accelera verso una maggiore autonomia nella difesa

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