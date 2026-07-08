Durante un vertice della NATO, un rappresentante ha commentato che tra i leader presenti si respirava un grande affetto e che si trattava di persone intelligenti con il bene nel cuore. Ha aggiunto che l’atmosfera era caratterizzata da un “amore immenso”. La stampa ha potuto assistere solo alla fase di apertura dell’incontro, senza poter ascoltare gli interventi dei partecipanti.

(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2026 "Voglio solo dire che in quella stanza c'era un amore immenso. La stampa ha potuto assistere alla fase iniziale dell'incontro, ma non ha potuto sentire gli interventi. E in effetti ho pensato che fosse un peccato che la stampa non abbia potuto vederlo, perché ognuno di loro ha preso la parola per un po'. Anch'io ho parlato brevemente; ci sono stati molti discorsi. Siamo stati sintetici, ma è un peccato che i giornalisti non abbiano potuto vedere cosa stavamo facendo in quella stanza: si trattava di persone molto intelligenti, con tanto bene nel cuore – vero bene, non malvagità – e stanno facendo un ottimo lavoro per il loro Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Trump a vertice Nato: Molto amore qui, leader hanno il bene nel loro cuore. Persone intelligenti

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