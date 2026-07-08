Truffa ed evasione Mario Adinolfi agli arresti domiciliari Dal Pd al cattolicesimo militante con la passione del poker

Da secoloditalia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale. La misura è stata presa questa mattina. Adinolfi è noto per aver avuto passato nel Pd e nel cattolicesimo militante e ha anche una passione per il poker.

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Mario Adinolfi, giornalista e leader del  Popolo della Famiglia, da questa mattina si trova agli arresti domiciliari. A disporre la misura è la Procura di Roma, che lo accusa di  truffa ed evasione fiscale. L’esecuzione del provvedimento è stata affidata alla Guardia di Finanza. Al centro dell’inchiesta c’è la cosiddetta “scommessa collettiva”, un circuito attraverso cui venivano raccolti fondi da privati a cui si promettevano rendimenti legati alle scommesse sportive. Ad Adinolfi viene contestata anche una presunta evasione da  400 mila euro. Adinolfi agli arresti domiciliari per truffa ed evasione. A carico di Adinolfi  anche l’ipotesi di esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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