Truffa ed evasione Mario Adinolfi agli arresti domiciliari Dal Pd al cattolicesimo militante con la passione del poker
La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale. La misura è stata presa questa mattina. Adinolfi è noto per aver avuto passato nel Pd e nel cattolicesimo militante e ha anche una passione per il poker.
Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, da questa mattina si trova agli arresti domiciliari. A disporre la misura è la Procura di Roma, che lo accusa di truffa ed evasione fiscale. L’esecuzione del provvedimento è stata affidata alla Guardia di Finanza. Al centro dell’inchiesta c’è la cosiddetta “scommessa collettiva”, un circuito attraverso cui venivano raccolti fondi da privati a cui si promettevano rendimenti legati alle scommesse sportive. Ad Adinolfi viene contestata anche una presunta evasione da 400 mila euro. Adinolfi agli arresti domiciliari per truffa ed evasione. A carico di Adinolfi anche l’ipotesi di esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Mario Adinolfi arrestato a Roma
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