La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale. La misura è stata presa questa mattina. Adinolfi è noto per aver avuto passato nel Pd e nel cattolicesimo militante e ha anche una passione per il poker.

Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, da questa mattina si trova agli arresti domiciliari. A disporre la misura è la Procura di Roma, che lo accusa di truffa ed evasione fiscale. L’esecuzione del provvedimento è stata affidata alla Guardia di Finanza. Al centro dell’inchiesta c’è la cosiddetta “scommessa collettiva”, un circuito attraverso cui venivano raccolti fondi da privati a cui si promettevano rendimenti legati alle scommesse sportive. Ad Adinolfi viene contestata anche una presunta evasione da 400 mila euro. Adinolfi agli arresti domiciliari per truffa ed evasione. A carico di Adinolfi anche l’ipotesi di esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Truffa ed evasione, Mario Adinolfi agli arresti domiciliari. Dal Pd al cattolicesimo militante con la passione del poker

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Mario Adinolfi arrestato a Roma

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Truffa ed evasione fiscale, arrestato a Roma Mario Adinolfi x.com

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