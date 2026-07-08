La Guardia di Finanza ha arrestato Mario Adinolfi e disposto i domiciliari. Le accuse mosse contro di lui sono di truffa e evasione fiscale. L’operazione si è svolta senza incidenti e si è conclusa con il trasferimento dell’indagato presso la propria abitazione. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’arresto o sull’entità delle somme coinvolte.

AGI - La Guardia di Finanza ha arrestato e posto agli arresti domiciliari Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia accusato di truffa ed evasione fiscale. La notizia è stata anticipata dal quotidiano "La Repubblica". Per la procura di Roma, ricostruisce il quotidiano, "il presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai cinque milioni di euro; altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori". Il meccanismo della "Scommessa Collettiva". Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta "Scommessa Collettiva": attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mario Adinolfi agli arresti domiciliari: accuse di truffa ed evasione fiscale

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