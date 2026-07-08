Truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi ai domiciliari

Un giornalista e leader politico è stato posto agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Sono stati contestati reati di truffa ed evasione fiscale. La misura è stata applicata questa mattina, senza ulteriori dettagli sulla procedura o sulle accuse specifiche. La vicenda riguarda un procedimento penale in corso, con l’indagato coinvolto in questioni fiscali e finanziarie.

Truffa ed evasione fiscale. Sono i reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza. Oggetto dell’indagine la cosiddetta “scommessa collettiva”, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. All’indagato contestata anche una presunta evasione da 400 mila euro. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari Mario Adinolfi

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Scommesse sportive, Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione fiscaleLa Guardia di Finanza ha messo agli arresti domiciliari il giornalista e leader di un movimento politico per truffa ed evasione fiscale.

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