La Guardia di Finanza ha messo agli arresti domiciliari il giornalista e leader di un movimento politico per truffa ed evasione fiscale. La misura cautelare è stata disposta dalla Procura di Roma e eseguita questa mattina. L'indagine riguarda scommesse sportive e presunte irregolarità fiscali. Nessun dettaglio su eventuali sequestri o ulteriori indagini.

Il giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. La misura cautelare è stata eseguita dalla Guardia di Finanza nel mattino di oggi su richiesta della Procura di Roma. Secondo quanto emerso, al centro dell’indagine c’è la cosiddetta “Scommessa collettiva”, una sorta di club online promosso sui social network da Adinolfi a partire dal 2005 che prevedeva la raccolta di denaro da privati allo scopo di investirlo in scommesse sportive. Secondo gli inquirenti, agli aderenti venivano prospettati rendimenti fino al 40% annuo, ma diversi partecipanti non avrebbero visto restituito nemmeno il capitale investito. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Scommesse sportive, Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione fiscale

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Arrestato Mario Adinolfi per truffa ed evasione fiscale

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Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione fiscale. La misura eseguita dalla Guardia di Finanza, dopo l'inchiesta che ha scoperto un circuito di raccolta fondi da privati legati a scommesse sportive. x.com

Mario Adinolfi arrestato a Roma: Truffa ed evasione fiscale, con la Scommessa collettiva danni per 5 milioni di euro reddit

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