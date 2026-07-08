Mario Adinolfi arrestato a Roma | ai domiciliari per truffa ed evasione fiscale

Un giornalista e leader di un movimento politico è stato arrestato a Roma e messo agli arresti domiciliari. L’accusa riguarda truffa ed evasione fiscale. La misura cautelare è stata disposta in seguito a un procedimento giudiziario. L’uomo è coinvolto in un’indagine che riguarda presunte irregolarità finanziarie. La notizia si riferisce a un episodio recente e non coinvolge altri soggetti.

Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stata arrestato e posto agli arresti domiciliari: è accusato di truffa ed evasione fiscale. La notizia è stata anticipata dal quotidiano la Repubblica, che spiega come la procura di Roma parli di un “presunto sistema” che “avrebbe prodotto un danno vicino ai cinque milioni di euro”. Non solo, perché “altri 400mila euro sarebbero invece il frutto dell’evasione fiscale contestata dagli investigatori”. Le indagini hanno quindi portato all’arresto eseguito questa mattina dalla Guardia di finanza. Mario Adinolfi ai domiciliari: al centro dell’inchiesta la scommessa collettiva. Al... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva

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