Truffa ed evasione fiscale | arrestato Mario Adinolfi leader de Il Popolo della Famiglia

Un uomo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. La persona, noto come leader di un movimento politico, è stata fermata in una città italiana. L’indagine riguarda presunte frodi fiscali e pratiche di truffa legate alla gestione delle finanze. L’arresto è stato eseguito questa mattina, e l’uomo si trova ora in custodia. Le autorità stanno proseguendo con le verifiche e le indagini.

Roma, 8 luglio 2026 – Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Il giornalista si trova ora ai domiciliari. Come anticipato dal quotidiano ‘La Repubblica’, Adinolfi – spiegano le Fiamme Gialle – è indagato per le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. Adinolfi, le indagini sulla scommessa collettiva. Le indagini, sviluppate dai militari dell’Aliquota della Sezione di polizia giudiziaria della Guardia di... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari Mario Adinolfi

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Arrestato Mario Adinolfi per truffa ed evasione fiscaleUn giornalista e leader politico è stato arrestato questa mattina con l’accusa di truffa ed evasione fiscale.

Temi più discussi: Truffa ed evasione fiscale, agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi; Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari Mario Adinolfi. Gip: 'Pervasiva pericolosità sociale'; Mario Adinolfi è stato messo agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale: l'accusa riguarda un sistema di scommesse collettive; Mario Adinolfi arrestato a Roma. Le accuse: truffa milionaria ed evasione fiscale.

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Mario Adinolfi arrestato a Roma: Truffa ed evasione fiscale, con la Scommessa collettiva danni per 5 milioni di euro reddit

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