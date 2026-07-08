Mario Adinolfi ai domiciliari | presunta truffa sulle scommesse il caso era finito anche a Le Iene

Da notizieaudaci.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’alba sono stati eseguiti gli arresti domiciliari per il leader di un movimento politico, accusato di aver truffato circa 5 milioni di euro attraverso le scommesse e di aver evaso 400mila euro di tasse. L’indagine, durata mesi, ha coinvolto numerosi risparmiatori che avevano presentato denunce. La vicenda era già stata oggetto di servizi televisivi.

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La Procura contesta una presunta truffa da quasi 5 milioni di euro e un’evasione fiscale da 400mila euro al leader del Popolo della Famiglia. Un’indagine durata mesi, le denunce di numerosi risparmiatori e, infine, il provvedimento eseguito all’alba. Mario Adinolfi, giornalista, leader del Popolo della Famiglia ed ex concorrente dell’ Isola dei Famosi, è stato posto agli arresti domiciliari nella mattinata di oggi a Roma nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica della Capitale. Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di Finanza, riguarda una serie di ipotesi di reato particolarmente gravi. Gli inquirenti contestano ad Adinolfi truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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