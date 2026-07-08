Durante la partita tra Cobolli e Fery a Wimbledon, l’arbitro ha dovuto intervenire perché alcuni tifosi stavano stappando troppe bottiglie di champagne. Il giudice di sedia ha chiesto di attendere la fine del punto prima di brindare, segnalando la presenza di molte bottiglie aperte tra gli spettatori. L’episodio ha richiesto un richiamo ufficiale per mantenere l’ordine nel corso della partita.

Il giudice di sedia Gubas è dovuto intervenire durante la partita Cobolli-Fery, perché i tifosi stavano stappando troppe bottiglie champagne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arthur Fery, il tennista che fa la storia a Wimbledon è figlio del padrone del Lorient: ora sfida CobolliArthur Fery, 23 anni, ha ottenuto un ingresso diretto nel tabellone di Wimbledon come primo wildcard.

LIVE Cobolli-Fery 4-6, 6-7, 0-1, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break del britannico, situazione disperataDurante una partita di Wimbledon 2026, il britannico Cobolli ha subito un break nel primo set, con il punteggio di 0-1.

Il battibecco tra Cobolli e il papà a Wimbledon che spiega la giornata no di Flavio. E la favola di Fery, figlio del presidente del LorientFlavio Cobolli non se l'aspettava. Uscire così in tre set contro un inglese numero 114 del mondo (ancora per poco) sul centrale di Wimbledon è stata una beffa per il tennista romano che, forse, è rima ... msn.com

Troppo champagne a Wimbledon: l’arbitro durante Cobolli-Fery: Brindate, ma aspettate la fine del punto’Il giudice di sedia Gubas è dovuto intervenire durante la partita Cobolli-Fery, perché i tifosi stavano stappando troppe bottiglie champagne ... fanpage.it