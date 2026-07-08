LIVE Cobolli-Fery 4-6 6-7 0-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break del britannico situazione disperata
Durante una partita di Wimbledon 2026, il britannico Cobolli ha subito un break nel primo set, con il punteggio di 0-1. Fery ha sfruttato un diritto incrociato, mettendo in difficoltà il suo avversario. La partita è ora in una fase complicata per Cobolli, con il britannico che mantiene il vantaggio. La tensione si fa sentire mentre il match procede.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Break di Fery. In rete il diritto incrociato di un irriconoscibile Cobolli. Adesso la situazione è disperata. 30-40 Risposta aggressiva di Fery, largo il rovescio incrociato del n.10 in uscita dal servizio. Seconda di servizio. 30-30 Diritto in contropiede di Fery, in rete il back di Cobolli. 30-15 Diritto di Cobolli sul nastro e poi fortunosamente nel campo dell’avversario. 15-15 Palla corta di Fery. Ci arriva Cobolli, in rete la volée del britannico. 0-15 In rete il rovescio lungolinea di Cobolli in uscita dal servizio. 17.57 Inizia il terzo set con Cobolli in battuta. 17.56 Torna in campo Fery. 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
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