LIVE Cobolli-Fery 4-6 6-7 0-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break del britannico situazione disperata

Notizia in breve

Durante una partita di Wimbledon 2026, il britannico Cobolli ha subito un break nel primo set, con il punteggio di 0-1. Fery ha sfruttato un diritto incrociato, mettendo in difficoltà il suo avversario. La partita è ora in una fase complicata per Cobolli, con il britannico che mantiene il vantaggio. La tensione si fa sentire mentre il match procede.