Il Trofeo Ottanelli si è svolto oggi, con numerosi atleti che hanno partecipato alla corsa podistica. La gara ha visto la consegna delle medaglie ai primi classificati, mentre la classifica finale è stata pubblicata online. La manifestazione ha anche ricordato una figura storica legata alla corsa, con foto e momenti commemorativi. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento, che si è concluso senza problemi. La corsa si tiene annualmente, mantenendo viva la memoria del personaggio a cui è dedicata.

Firenze, 8 luglio 2026 – Ci sono gare che assegnano un vincitore e gare che, anno dopo anno, custodiscono una storia. Il Trofeo Ottanelli appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. Un appuntamento che è ormai diventato una delle classiche più partecipate del panorama podistico fiorentino e che continua a crescere senza mai perdere la propria anima. Alla partenza, nei pressi della Piscina Le Pavoniere all'interno del Parco delle Cascine, l'emozione tra i soci della Up Isolotto, società organizzatrice dell'evento, era evidente. Per loro questa non è soltanto una gara: è il modo più bello per ricordare gli amici che non ci sono più, continuando a farli correre idealmente al fianco di centinaia di podisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trofeo Ottanelli, la corsa e la memoria. Foto e classifica della gara podistica

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