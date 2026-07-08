Un trilocale arredato al secondo piano con ascensore viene affittato a 450 euro al mese, ma l’anticipo versato viene successivamente restituito e porta a tre denunce. La città, dove affittare una casa sta diventando complicato, vede questa offerta come molto allettante.

Fano, 8 luglio 2026 – Un trilocale arredato, al secondo piano con ascensore, a 450 euro al mese. In una città dove trovare una casa in affitto è diventato sempre più difficile, un’offerta così sembra quasi impossibile da lasciarsi sfuggire. E infatti quei cartelli gialli con la scritta “Affittasi”, comparsi in diversi punti di Fano, hanno attirato l’attenzione di molte persone in cerca di un appartamento. Secondo quanto denunciato ai carabinieri, però, dietro quell’annuncio potrebbe nascondersi una truffa. Tre denunce. Alla stazione di Fano sono state presentate già tre denunce da parte di altrettante persone che raccontano di aver telefonato al numero riportato sul cartello e di essersi sentite chiedere un anticipo per bloccare l’appartamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trilocale in affitto a 450 euro, ma l’anticipo svanisce: già 3 denunce

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