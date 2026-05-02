Stipendio dei docenti da 1700 euro affitto a Milano a 1000 euro Meloni annuncia uno sgravio ma sui social partono le bordate | Prima aumentate le retribuzioni poi parlate di mutui
Recentemente, una ministra ha annunciato uno sgravio fiscale destinato ai docenti, i cui stipendi netti mensili si attestano intorno ai 1700 euro. A Milano, il costo di un affitto per un bilocale di 42 metri quadri supera i mille euro. La comunicazione ha suscitato reazioni sui social, dove alcuni utenti hanno criticato le priorità di aumentare le retribuzioni prima di discutere di mutui e spese abitative.
Un insegnante con 1700 euro netti al mese, un bilocale da 42 metri quadri a Milano a più di mille euro di affitto. Il conto è presto fatto: il 63 per cento dello stipendio se ne va per un tetto sopra la testa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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