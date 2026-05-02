Stipendio dei docenti da 1700 euro affitto a Milano a 1000 euro Meloni annuncia uno sgravio ma sui social partono le bordate | Prima aumentate le retribuzioni poi parlate di mutui

Recentemente, una ministra ha annunciato uno sgravio fiscale destinato ai docenti, i cui stipendi netti mensili si attestano intorno ai 1700 euro. A Milano, il costo di un affitto per un bilocale di 42 metri quadri supera i mille euro. La comunicazione ha suscitato reazioni sui social, dove alcuni utenti hanno criticato le priorità di aumentare le retribuzioni prima di discutere di mutui e spese abitative.