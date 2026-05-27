Paolo Del Debbio va già in ferie e Dritto e rovescio chiude in largo anticipo Ma chi lo sostituirà?

Paolo Del Debbio ai saluti. Il conduttore di Rete 4 abbandonerà questa settimana la conduzione dei suoi due programmi. “Dritto e rovescio”, infatti, chiuderà i battenti già questo giovedì, in largo anticipo sulla propria tabella di marcia e su quella delle altre trasmissioni del canale.Sia Porro. 🔗 Leggi su Today.it

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“Te lo faccio mangiare”. Paolo Del Debbio, siparietto in studio a Dritto e RovescioNella puntata di giovedì 9 aprile 2026 di Dritto e Rovescio, è stato trasmesso un siparietto in studio tra i conduttori, con un episodio in cui uno...

Temi più discussi: Forza Del Debbio, da Mediaset il game-changer: il giornalista è il preferito di Marina Berlusconi; 4 di sera: Lunedì 18 maggio Video; Dritto e rovescio; Chiude Mattino 5, Panicucci in ferie e Gabriele Vecchi rimpiazza Del Debbio: la nuova programmazione Mediaset.

Io vengo da una generazione dove noi ci eccitavamo guardando il catalogo di Postalmarket Paolo Del Debbio a #drittoerovescio sull'odierna dipendenza digitale x.com

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La mia vita sentimentale non è stata proprio lineare, anzi è stata piena di fallimenti, gioie, sofferenze e tormenti come tutti: Paolo Del Debbio lancia la Posta del cuoreIl conduttore di 'Dritto e Rovescio' si apre sui fallimenti e le gioie della sua vita sentimentale nella nuova rubrica per Confidenze ... ilfattoquotidiano.it