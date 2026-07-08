Treviso cerca di strangolare la vicina di casa | arrestato l' uomo che aveva aggredito il direttore dell' Usl Bramezza

Un uomo è stato arrestato dopo aver cercato di strangolare la vicina di casa in una palazzina di Treviso. L’uomo, che sembrava alterato da alcol e droga, aveva già aggredito in precedenza il direttore dell’azienda sanitaria locale. Dopo aver sfondato una porta, ha seminato il panico tra i condomini, causando l’intervento delle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto poco dopo le prime azioni violente.

Completamente fuori controllo, forse alterato da alcol e droga, ha seminato il panico nella palazzina in cui vive. Prima ha sfondato la porta d’ingresso di un appartamento nel cuore della notte, poi ha aggredito una condomina, infine se l’è presa con gli agenti delle volanti della polizia che sono intervenuti per calmarlo e sono stati a loro volta malmenati. Si è reso necessario l’utilizzo del taser per arrestare Mattia Cenedese, 38enne già noto alle cronache per aver aggredito la scorsa estate in centro di Treviso l’allora direttore generale dell’Usl Pedemontana (ora è all’Usl 4), Carlo Bramezza, e per essere stato protagonista di altri episodi di violenza. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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