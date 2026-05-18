Il direttore dell'azienda sanitaria che si occupava in passato di Salim El Koudri ha dichiarato che all'epoca non si potevano applicare le misure di trattamento sanitario obbligatorio. La sua testimonianza riguarda il periodo precedente all'evento del 16 maggio, quando El Koudri si trovava sotto la sua supervisione. La dichiarazione è stata resa durante un'intervista, senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche o sulle decisioni prese in quegli anni.

Salim El Koudri è indagato per strage e lesioni aggravate dopo che con la sua auto è piombato sulla folla a Modena nel pomeriggio di sabato 16 maggio. Il direttore dell’Usl che lo seguiva ha riferito che all’epoca “non c’erano condizioni per sottoporlo a un tso”, cioè il trattamento sanitario obbligatorio. Salim El Koudri a Ravarino: le parole della sindaca Le parole del direttore dell'Usl che seguiva Salim El Koudri La testimonianza della tabaccaia Salim El Koudri a Ravarino: le parole della sindaca La sindaca di Ravarino Maurizia Rebecchi, ha riferito all’ANSA che Salim El Koudri è un cittadino italiano dal 27 settembre 2009, quando aveva 14 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Modena, parla il direttore dell'Usl che seguiva Salim El Koudri: "All'epoca non c'erano condizioni per TSO"

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