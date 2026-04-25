A Palestro un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna. L’uomo era stato già ammonito dal Questore di Pavia a gennaio 2025. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito alla chiamata di emergenza. La donna ha riportato lesioni e ha ricevuto assistenza medica. La polizia ha portato l’uomo in custodia, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

? Cosa sapere Arrestato a Palestro un uomo di 30 anni per aver aggredito la compagna.. Il soggetto era già stato ammonito dal Questore di Pavia nel gennaio 2025.. I Carabinieri di Candia Lomellina hanno arrestato a Palestro un uomo di 30 anni nella quasi flagranza di reato, dopo che una donna di 31 anni è stata violentemente aggredita con un telefono e diversi pugni al volto in presenza dei figli piccoli. Il violento episodio si è consumato all’interno dell’abitazione della coppia, scatenando l’intervento delle forze dell’ordine grazie alla prontezza di un vicino di casa che, udendo le grida provenienti dall’appartamento, ha dato l’allarme. Quando i militari sono giunti sul posto, la vittima presentava ferite evidenti: un ematoma sull’occhio e una profonda lesione alla narice che causava sanguinamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palestro, violenza in casa: uomo arrestato dopo aver aggredito la compagna

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