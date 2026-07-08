Treviolo un’estate di cultura sotto le stelle | teatro e musica animano il giardino della Biblioteca Lanfranco

A Treviolo, nel giardino della Biblioteca “Lanfranco”, si svolge un programma di eventi culturali e musicali. La manifestazione, intitolata “Estate...”, prevede spettacoli teatrali e concerti che si tengono durante le serate dell’estate 2026. Le iniziative sono organizzate per offrire intrattenimento all’aperto e coinvolgere il pubblico locale. Le date e il programma dettagliato degli eventi sono stati comunicati dagli organizzatori, senza variazioni rispetto alle precedenti edizioni.

L’estate 2026 a Treviolo si accende con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla cultura e allo spettacolo dal vivo. Torna infatti “Estate sotto le stelle”, la rassegna promossa dal Comune di Treviolo che trasformerà il giardino della Biblioteca Comunale “Lanfranco”, in viale Papa Giovanni XXIII, in un palcoscenico all’aperto dove cittadini e visitatori potranno assistere gratuitamente a spettacoli teatrali econcerti. L’iniziativa, che si svolgerà tra luglio e agosto, conferma la volontà dell’amministrazione comunale di investire nella cultura come occasione di incontro, partecipazione e valorizzazione del territorio, offrendo sei serate di teatro e sei appuntamenti musicali in un contesto suggestivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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