Russi Estate 2026 | un mosaico di cultura musica e convivialità sotto le stelle Tutti gli appuntamenti
Russi annuncia una serie di eventi estivi che dureranno fino a settembre, culminando con la Fira di Sett Dulur. Durante l’estate si terranno concerti, spettacoli e incontri culturali all’aperto, tutti organizzati nel rispetto delle normative vigenti. La programmazione include anche attività di convivialità e intrattenimento, distribuite in diverse location del paese. La manifestazione si inserisce nel calendario annuale di iniziative promosse dall’amministrazione locale, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e i visitatori.
Russi si prepara a vivere l’estate con un lungo viaggio di appuntamenti che accompagnerà il pubblico fino alla tradizionale Fira di Sett Dulur di settembre. Il cartellone di Russi Estate 2026 trasformerà la città e le sue frazioni in un palcoscenico diffuso, dove la bellezza dei luoghi storici. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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