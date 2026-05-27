Russi Estate 2026 | un mosaico di cultura musica e convivialità sotto le stelle Tutti gli appuntamenti

Notizia in breve

Russi annuncia una serie di eventi estivi che dureranno fino a settembre, culminando con la Fira di Sett Dulur. Durante l’estate si terranno concerti, spettacoli e incontri culturali all’aperto, tutti organizzati nel rispetto delle normative vigenti. La programmazione include anche attività di convivialità e intrattenimento, distribuite in diverse location del paese. La manifestazione si inserisce nel calendario annuale di iniziative promosse dall’amministrazione locale, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e i visitatori.