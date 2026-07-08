Il 8 luglio 1996 le Spice Girls lanciarono “Wannabe”, un singolo che divenne un successo globale e rivoluzionò il panorama del pop. La canzone, interpretata da cinque ragazze britanniche, segnò l’esordio del gruppo e li portò alla notorietà internazionale. Dopo trent’anni, “Wannabe” rimane uno dei brani più riconoscibili del genere, diventando un’icona culturale e un riferimento per una generazione.

Wannabe non è soltanto la canzone simbolo delle Spice Girls: è un manifesto culturale che ha segnato un’intera generazione. L’8 luglio 1996 cinque ragazze britanniche sconosciute al grande pubblico pubblicavano un singolo destinato a entrare nella storia della musica pop. A trent’anni di distanza, Wannabe non è soltanto la canzone simbolo delle Spice Girls: è un manifesto culturale che ha segnato un’intera generazione e ridefinito il concetto di girl band. Bastarono pochi secondi dell’ormai celebre “Yo, I’ll tell you what I want, what I really, really want” per conquistare le radio di tutto il mondo. Il brano raggiunse la vetta delle classifiche in oltre 30 Paesi, diventando uno dei singoli d’esordio più venduti di sempre e aprendo la strada a quella che sarebbe stata una delle più grandi esplosioni del pop degli Anni ’90. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Trent’anni di “Wannabe”: il brano che cambiò il pop e trasformò le Spice Girls in un fenomeno mondiale

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Wannabe compie 30 anni: il brano che ha lanciato le Spice Girls

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Temi più discussi: Trent’anni di Wannabe, il brano delle Spice Girls che ha cambiato la storia del pop; Wannabe, trent’anni dopo: la canzone che trasformò le Spice Girls in un manifesto; Trent’anni di Spice Girls, femministe senza volerlo; Musica: Spice Girls, reunion in vista per i 30 anni di 'Wannabe'?.

Esattamente oggi, di 30 anni fa, usciva #Wannabe, il primo singolo delle #SpiceGirls. Era il 1996. Quanti anni avevi quando l'ascoltavi? #anni90 #ricordi x.com

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