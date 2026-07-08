Alle 15:58 di oggi, nei pressi di Rigutino, un treno con circa 150 passeggeri a bordo si è fermato per un guasto. I passeggeri sono stati fatti scendere e trasferiti su altri mezzi. La circolazione sulla linea è rimasta sospesa per alcune ore. Nessun ferito è stato segnalato. La causa del problema non è ancora stata comunicata.

Questo articolo usa l’ ironia per commentare fatti reali Alle 15:58 di oggi, nei pressi di Rigutino, un treno con circa 150 passeggeri a bordo ha deciso che la modernità ferroviaria poteva anche fermarsi lì, in mezzo alla linea, per avaria. Una di quelle scene che sembrano uscite da un manuale intitolato: “Come trasformare un viaggio normale in una gita scolastica non autorizzata”. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede Centrale, insieme al personale del 118, agli operatori di Trenitalia e ai volontari della Protezione Civile. È stato attivato il piano prefettizio di protezione civile, perché quando un treno si pianta con 150 persone dentro, tra cui anche una persona disabile, non siamo più alla semplice “attesa per motivi tecnici”: siamo al pellegrinaggio assistito. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Treno piantato a Rigutino: 150 passeggeri trasbordati come fiaschi alla vendemmia

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