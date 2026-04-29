Dalla Regione 150.000 euro per il ponte sul Rigutino

La Giunta regionale ha approvato un finanziamento di 150.000 euro destinato al ponte sul Rigutino. La delibera, presentata dall’assessore alle infrastrutture e urbanistica, è stata adottata durante una riunione di giunta. La somma è destinata a coprire lavori di intervento sull’opera, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di utilizzo. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota stampa.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Dalla Regione 150.000 euro per i l ponte sul Rigutino Con una delibera presentata in Giunta dall’ assessore regionale alle infrastrutture, trasporto pubblico, urbanistica e governo del territorio, Filippo Boni, la Giunta regionale ha deciso di finanziare con 150.000 euro la realizzazione di un nuovo ponte pedonale sul rio Rigutino, a valle della strada statale umbro-casentinese nella frazione di Rigutino, destinando a favore del Comune di Arezzo il contributo straordinario. “Sarà – spiegano i l presidentre Eugenio Gian i e l’assessore Filippo Boni - un ponte pedonale sul Rio Rigutino che come Regione finanziamo interamente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla Regione 150.000 euro per il ponte sul Rigutino Notizie correlate Passerella di Rigutino, Gallorini: “Bene il contributo della Regione. Ora il Comune reinvesta 150.000 euro sulla frazione”Arezzo, 14 marzo 2026 – Con una delibera di Giunta il Comune di Arezzo ha approvato lo schema di accordo con la Regione Toscana per il... Leggi anche: Dalla Regione 150.000 euro per il comprensivo Cesalpino di Arezzo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Contributi Regionali per il diritto allo studio; Sostegno all'affitto: il Comune stanzia 150.000 euro per le famiglie in difficoltà; Palestra Cesalpino, 150mila euro dalla Regione: soddisfazione di Vaccari, Caneschi e Donati (Pd); Dalla Regione 150mila euro per Istituto comprensivo Cesalpino di Arezzo. Dalla Regione 150mila euro per Istituto comprensivo Cesalpino di ArezzoArezzo, 24 aprile 2026 – Dalla Regione 150mila euro per Istituto comprensivo Cesalpino di Arezzo. Serviranno per l'intervento di efficientamento energetico della palestra dell'Istituto comprensivo ... lanazione.it Cesalpino, 150mila euro dalla Regione: soddisfazione di Caneschi e Donati (Pd)Questo finanziamento rappresenta un investimento strategico su un edificio scolastico frequentato ogni giorno da studenti, insegnanti e personale, migliorandone la qualità e la sicurezza ... msn.com La Fondazione Piccolomini commissariata dalla Regione Lazio: "Non capiamo questa scelta, chiediamo chiarezza" ift.tt/OxtbzkA x.com Tv7 Tg. . RESIDENZA TARTAGLIA: PIÙ POSTI LETTO PER STUDENTI - Un importante investimento è stato fatto dalla Regione Veneto per rafforzare il diritto allo studio sostenendo giovani fuori sede e meritevoli. Si tratta della rigenerazione di un immobile reg - facebook.com facebook