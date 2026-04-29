Dalla Regione 150.000 euro per il ponte sul Rigutino

Da lanazione.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale ha approvato un finanziamento di 150.000 euro destinato al ponte sul Rigutino. La delibera, presentata dall’assessore alle infrastrutture e urbanistica, è stata adottata durante una riunione di giunta. La somma è destinata a coprire lavori di intervento sull’opera, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di utilizzo. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota stampa.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Dalla Regione 150.000 euro per i l ponte sul Rigutino  Con una delibera presentata in Giunta dall’ assessore regionale alle infrastrutture, trasporto pubblico, urbanistica e governo del territorio, Filippo Boni, la Giunta regionale ha deciso di finanziare con 150.000 euro la realizzazione di un nuovo ponte pedonale sul rio Rigutino, a valle della strada statale umbro-casentinese nella frazione di Rigutino, destinando a favore del Comune di Arezzo il contributo straordinario. “Sarà – spiegano i l presidentre Eugenio Gian i e l’assessore Filippo Boni - un ponte pedonale sul Rio Rigutino che come Regione finanziamo interamente.🔗 Leggi su Lanazione.it

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