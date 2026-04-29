Dalla Regione 150.000 euro per il ponte di Rigutino

La Giunta regionale ha approvato un finanziamento di 150.000 euro destinato al ponte di Rigutino. La decisione è stata presa durante una riunione, con l’assessore alle infrastrutture che ha illustrato la delibera. L’obiettivo è sostenere i lavori di recupero e manutenzione del ponte, inserendo la cifra nel piano di interventi per infrastrutture e viabilità. La delibera è stata firmata dalla Giunta e ora procederà con le procedure di attuazione.

Con una delibera presentata in Giunta dall’assessore regionale alle infrastrutture, trasporto pubblico, urbanistica e governo del territorio, Filippo Boni, la Giunta regionale ha deciso di finanziare con 150.000 euro la realizzazione di un nuovo ponte pedonale sul rio Rigutino, a valle della.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Dalla Regione 150.000 euro per il ponte sul Rigutino Passerella di Rigutino, Gallorini: “Bene il contributo della Regione. Ora il Comune reinvesta 150.000 euro sulla frazione”Arezzo, 14 marzo 2026 – Con una delibera di Giunta il Comune di Arezzo ha approvato lo schema di accordo con la Regione Toscana per il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Contributi Regionali per il diritto allo studio; Sostegno all'affitto: il Comune stanzia 150.000 euro per le famiglie in difficoltà; Palestra Cesalpino, 150mila euro dalla Regione: soddisfazione di Vaccari, Caneschi e Donati (Pd); Dalla Regione 150mila euro per Istituto comprensivo Cesalpino di Arezzo. Dalla Regione 150.000 euro per il ponte sul RigutinoCon una delibera presentata in Giunta dall’assessore regionale alle infrastrutture, trasporto pubblico, urbanistica e governo del territorio, Filippo Boni, la Giunta regionale ha deciso di finanziare ... lanazione.it Cesalpino, 150mila euro dalla Regione: soddisfazione di Caneschi e Donati (Pd)Questo finanziamento rappresenta un investimento strategico su un edificio scolastico frequentato ogni giorno da studenti, insegnanti e personale, migliorandone la qualità e la sicurezza ... msn.com Cooperazione internazionale, dalla Regione Umbria un’opportunità per le imprese Link alla notizia al primo commento - facebook.com facebook La Fondazione Piccolomini commissariata dalla Regione Lazio: "Non capiamo questa scelta, chiediamo chiarezza" ift.tt/OxtbzkA x.com