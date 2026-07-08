Un guasto elettrico sulla linea ferroviaria tra Firenze e Roma ha causato ritardi e disagi nel pomeriggio di oggi. La problematica ha interessato la linea convenzionale, aggravando anche i disagi già in corso a Firenze a causa dei lavori al cavalcaferrovia Ponte al Pino. Problemi si sono verificati anche sull’Alta Velocità Bologna-Firenze, contribuendo al caos nei collegamenti ferroviari.

FIRENZE – Ancora disagi per chi deve spostarsi in treno. Oltre ai disagi per i lavori a Firenze al cavalcaferrovia Ponte al Pino, oggi pomeriggio, 8 luglio 2026, ci sono stati problemi di tipo elettrico che hanno riguardato la linea convenzionale Firenze-Roma. Alle 14:50 Trenitalia ha informato che la circolazione ferroviaria tra Castiglion Fiorentino e Arezzo è stata sospesa per “verifiche tecniche alla linea elettrica”. Alle ore 17 Trenitalia comunica sul proprio sito che la circolazione permane sospesa tra Castiglion Fiorentino e Arezzo per verifiche tecniche alla linea elettrica. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare ritardi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Treni, linea Firenze-Roma: guasto elettrico, caos e ritardi. Problemi anche sull’Alta Velocità Bologna-Firenze

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26-04-2026 • UNA DOMENICA DI TRENI A FIRENZE CAMPO DI MARTE - ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI!

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