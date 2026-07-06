Caos treni chiusa la linea dell’Alta velocità a Firenze | altri imprevisti su quella ordinaria Guasto a Milano Centrale | ritardi e disagi – La diretta

La linea dell’Alta velocità a Firenze è stata chiusa dal 6 al 10 luglio a causa di lavori sul nodo ferroviario, provocando disagi e ritardi. Intanto, a Milano Centrale si sono verificati problemi tecnici che hanno causato ulteriori ritardi sui treni in circolazione. Questi imprevisti hanno coinvolto sia il traffico di lunga percorrenza che quello regionale, con conseguenti disservizi per i pendolari.

Lunedì nero per i pendolari. Da oggi, 6 luglio, fino al 10 luglio sono previsti lavori sul nodo ferroviario di Firenze, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. Alcuni treni ad Alta Velocità saranno deviati sulla linea Tirrenica, con tempi di percorrenza fino a tre ore in più tra Roma e Milano. Proprio sulla linea alternativa, però, un «inconveniente tecnico» nei pressi di Follonica ha provocato ritardi fino a 80 minuti. È attivo un servizio navetta tra Firenze Campo Marte e Firenze Santa Maria Novella per alcune Frecce, mentre numerosi collegamenti Italo subiscono cancellazioni, modifiche di orario e fermate, con ritardi fino a 180 minuti. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Poor man unlock boss system,recruit oddly genius,high salay annex all companys!sexy CEO marry him!

Notizie e thread social correlati

Guasto sull’Alta velocità: sospesa la linea tra Milano e Piacenza. Treni cancellati e ritardi fino a due ore – In aggiornamentoLa linea Alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è stata sospesa a causa di un guasto.

Treni, guasto sulla linea Alta Velocità: ritardi fino a 70 minutiUn guasto sulla linea Alta Velocità nel territorio di Frosinone ha causato ritardi fino a 70 minuti sui treni.

Temi più discussi: Caos treni: dal 14 luglio chiusa la Perugia-Terontola; Caos treni, Perugia-Terontola chiusa per un mese e mezzo. Stop al Frecciarossa -; Caos treni, lavori al nodo di Firenze da oggi al 10 luglio: cosa cambia, i ritardi e cosa conviene fare; Bufera FS: condanna Moretti, licenziamento Donnarumma e i treni nel caos mentre il mondo trema.

Guasto alla stazione di Milano Centrale, treni in ritardoProblemi questa mattina, lunedì 6 luglio, per il nodo ferroviario meneghino a causa di un guasto nella stazione di Milano Centrale. Al momento, come si legge ... lapresse.it

Guasto alla stazione di Milano Centrale, treni soppressi o in ritardo fino a 1 oraSi registrano ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse a causa di un guasto che si è verificato alla stazione di Milano Centrale ... fanpage.it