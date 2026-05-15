Fino a 50 minuti | Treni Bologna-Firenze | ritardi sull’Alta velocità per problemi alla linea elettrica
A partire dalle 15.00 di oggi, 15 maggio 2026, sulla linea ferroviaria tra Bologna e Firenze si sono verificati ritardi fino a 50 minuti. Il motivo è legato a problemi alla linea elettrica che hanno causato disservizi sui treni ad alta velocità. Le circolazioni ferroviarie sono state rallentate o sospese in alcune tratte, e le aziende di trasporto stanno intervenendo per ripristinare la normale operatività. I passeggeri sono stati informati delle variazioni e delle possibili alternative di viaggio.
FIRENZE – Sulla linea Bologna-Firenze, dalle 15.00 di oggi, 15 maggio 2026, la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Firenze Castello per accertamenti tecnici all linea elettrica di alimentazione dei treni, con rallentamenti fino a 50 minuti. Trenitalia informa i viaggiatori che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti. I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Bologna e Firenze e fermare a Bologna Centrale Superficie anziché a Bologna Centrale AV. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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