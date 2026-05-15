Fino a 50 minuti | Treni Bologna-Firenze | ritardi sull’Alta velocità per problemi alla linea elettrica

A partire dalle 15.00 di oggi, 15 maggio 2026, sulla linea ferroviaria tra Bologna e Firenze si sono verificati ritardi fino a 50 minuti. Il motivo è legato a problemi alla linea elettrica che hanno causato disservizi sui treni ad alta velocità. Le circolazioni ferroviarie sono state rallentate o sospese in alcune tratte, e le aziende di trasporto stanno intervenendo per ripristinare la normale operatività. I passeggeri sono stati informati delle variazioni e delle possibili alternative di viaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui