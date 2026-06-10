i puntuali ritardi dei cantieri ferroviari

I cantieri ferroviari per il collegamento con Orio sono in ritardo, causando disagi ai passeggeri. I lavori per il raddoppio della linea sono slittati più volte, con tempi di completamento ancora incerti. La situazione riguarda sia le opere di potenziamento che gli interventi di miglioramento delle stazioni. Le aziende coinvolte hanno comunicato ulteriori ritardi, senza indicare una nuova data di fine lavori. La gestione dei cantieri continua a registrare slittamenti rispetto alle previsioni iniziali.

ITALIA. La cosa davvero paradossale della vicenda del treno per Orio e del raddoppio della Bergamo-Ponte San Pietro (che tecnicamente si ferma tra Curno e Mozzo) è che una piccola parte dei fondi per entrambe le opere è stata inserita nelle pieghe del Pnrr per poter contare così su tempi certi, procedure più agili e persino un commissario ad hoc. Tutto assolutamente inutile: al momento di passare dalla carta ai cantieri è andata come è andata. Cioè male. Per carità, le scuse dei vertici di Rfi sono apprezzabili (del resto sarebbe stato anche difficile sostenere che tutto stesse andando bene.), ma questa vicenda è a suo modo paradigmatica delle difficoltà che stanno attraversando le ferrovie nel Belpaese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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TRENI IN RITARDO: Quando c'era LVI i TRENI non MI ROMPEVANO IL PYTHON!

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