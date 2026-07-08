Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Prendiamoci una pausa è una commedia italiana corale che racconta con leggerezza e ironia il momento delicato in cui una coppia decide di prendersi una pausa di riflessione. Attraverso le vicende di tre coppie molto diverse tra loro, il film esplora dubbi, incomprensioni, nuove consapevolezze e tutte le sfumature dell'amore. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 8 Luglio 2026 - Prendiamoci una pausa

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