Il Real lo fa fuori è un colpo da Juve | c’è una sola condizione

Il Real Madrid ha deciso di cedere un calciatore, aprendo una possibilità per la Juventus di acquisirlo. La scelta del club spagnolo rappresenta un’opportunità concreta, purché venga rispettata una condizione specifica. La trattativa si concentra su un’unica variabile che potrebbe determinare il passaggio del giocatore alla squadra italiana. La decisione ufficiale del Real Madrid sarà fondamentale per definire i prossimi passi.

La Juventus può approfittare della decisione del Real Madrid di cedere il calciatore: una sola condizione per portarlo in bianconero Un pareggio che brucia e che potrebbe complicare tutto: l’1-1 con il Verona mette nei guai la Juventus che questa sera sarà costretta a tifare Fiorentina per non vedersi la Roma soltanto ad un punto. I bianconeri avrebbero potuto sigillare la pratica Champions e agguantare il Milan al terzo posto, invece si ritrova a temere un finale di stagione al cardiopalma. Proprio quello che la società non voleva capitasse: il quarto posto è, infatti, fondamentale per decidere anche del calciomercato estivo ed ora la dirigenza è costretta a rallentare un attimo per capire come finirà la stagione.🔗 Leggi su Sportface.it

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