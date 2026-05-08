Un uomo è stato condannato a sei anni di reclusione dopo aver travolto due agenti durante un tentativo di fuga. L’episodio si è verificato durante un controllo antidroga in provincia di Como, quando l’imputato ha colpito con la propria auto due poliziotti, uno dei quali è stato trascinato, causando ferite. L’azione si è verificata nel contesto di operazioni contro lo spaccio di stupefacenti.

Asso (Como), 8 maggio 2026 – Nel tentativ o di scappare durante un controllo di contrasto allo spaccio di stupefacenti, aveva ferito due poliziotti della Mobile di Como, uno dei quali trascinato con l’auto. Ora Mohamed Kadiri, marocchino di 21 anni, è stato condannato a 6 anni di reclusione, con rito abbreviato, per tentato omicidio e spaccio di droga. La sentenza è arrivata dopo aver sentito la testimonianza dei due agenti che erano rimasti feriti quel giorno, il 22 agosto dello scorso anno, nel tentativo di fermare Kadiri in un parcheggio ad Asso, sulla strada verso Bellagio, dove era appena avvenuta una cessione di droga. La dinamica. Il ventunenne era partito, e uno degli agenti era stato quasi schiacciato contro un veicolo in sosta, salvandosi solo perché era riuscito a saltare sul cofano dell’auto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Asso, travolse due poliziotti nel tentativo di scappare: Mohamed Kadiri condannato a sei anni

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