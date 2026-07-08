Venerdì 9 luglio alle 11 si terrà la presentazione del corso online gratuito “Risorse umane e Trasformazione Digitale per le MPMI”. L’iniziativa riguarda la digitalizzazione nel Sannio e in Irpinia e mira a supportare le piccole e medie imprese locali. Il corso, accessibile a distanza, si concentra su temi legati alla trasformazione digitale e alle risorse umane. La partecipazione è aperta e gratuita.

Tempo di lettura: 7 minuti “Risorse umane e Trasformazione Digitale per le MPMI”, questo il nome dell’iniziativa in programma giovedì 9 luglio, alle ore 11.00, presso l’Aula 18 dell’ Università Giustino Fortunato di Benevento che vedrà la presentazione del MOOC (Massive Open Online Courses, in italiano “Corsi online aperti e di massa”). Corsi online gratuiti e aperti a tutti, progettati per formare un ampio numero di persone contemporaneamente, indipendentemente dalla loro provenienza geografica) promosso dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio in partnership con l’ateneo sannita. Il progetto è dedicato alla trasformazione digitale delle micro, piccole e medie imprese del territorio, e la consegna degli attestati di partecipazione al “Corso di Alta Specializzazione per la Gestione delle Risorse Umane”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trasformazione digitale nel Sannio e in Irpinia: la presentazione del MOOC

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