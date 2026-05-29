È stata firmata una convenzione triennale tra l’Autorità di Bacino e l’Alto Calore per migliorare la gestione del servizio idrico integrato nelle aree di Irpinia e Sannio. La firma ufficiale riguarda un accordo che stabilisce le modalità di collaborazione tra le due entità per rafforzare la governance e l’efficienza del servizio. La convenzione mira a definire le responsabilità e le procedure operative per garantire un miglioramento nella distribuzione dell’acqua e nella gestione delle risorse idriche.

Con questo spirito la dottoressa Vera Corbelli, segretario generale dell’Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Meridionale, e l’amministratore unico dell’Alto Calore Servizi S.p.A., prof. avv. Alfonsina De Felice, hanno sottoscritto una convenzione quadro di durata triennale, finalizzata alla cooperazione tra i due enti per la gestione e la governance integrata e sostenibile della risorsa idrica. L’accordo si propone di realizzare un più approfondito e completo monitoraggio del territorio servito da ACS S.p.A., che gestisce il servizio idrico integrato nei 118 comuni della Provincia di Avellino e in 31 comuni della provincia di Benevento, finalizzato alla captazione di nuove fonti di approvvigionamento, quali sorgenti e pozzi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Un’intesa per rafforzare la governance del servizio idrico integrato nell’Irpinia e nel Sannio

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