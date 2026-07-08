Le piccole e medie imprese puntano sulle comunità per affrontare la transizione energetica. Secondo fonti ufficiali, molte aziende stanno collaborando con le comunità locali per sviluppare soluzioni sostenibili e ridurre i costi energetici. Questa strategia mira a favorire l’autosufficienza energetica e a promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili. La collaborazione tra imprese e comunità si sta diffondendo come risposta concreta alle sfide poste dalla transizione energetica.

Roma, 8 lug. (askanews) - La transizione energetica non è più solo un obiettivo normativo, ma la più grande sfida competitiva del nostro tempo. Nella prestigiosa Sala Matteotti della Camera dei Deputati, istituzioni e imprese si sono date appuntamento per fare il punto sulla rivoluzione verde in Italia, partendo dal ruolo cruciale delle piccole e medie imprese. Tra i temi caldi, le comunità energetiche rinnovabili come motore di sviluppo locale, che spesso devono affrontare tempi lunghi per l'allaccio alla rete: connessioni che possono superare i due anni e mezzo prima di avere risposte certe sulla TICA. Come ovviare? Su questo punto è intervenuto Pierluigi Benemerito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Transizione energetica: le PMI puntano sulle comunità

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