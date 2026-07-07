Le piccole e medie imprese italiane sono coinvolte attivamente nella transizione energetica e nella sostenibilità ambientale, considerando il loro ruolo come protagoniste della rivoluzione verde. La loro partecipazione si inserisce in un quadro di impegno volto a promuovere pratiche più sostenibili e a contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale. L'attenzione si concentra sulla loro capacità di adattarsi e di implementare soluzioni innovative in ambito energetico e ambientale.

Roma, 7 lug. (askanews) - "Transizione energetica e sostenibilità ambientale - Le piccole e medie imprese italiane come protagoniste della rivoluzione verde". Questo il convegno che si è tenuto nella sala Matteotti della Camera con rappresentanti delle istituzioni, operatori del settore, associazioni di categoria. Marco Casini, segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale Appennino Centrale, spiega: "Acqua ed energia sono due temi che oggi, più che mai, debbono essere affrontati solamente insieme ed entrambi rappresentano elementi di sicurezza per questo Paese e al punto tale da mettere a rischio anche la sovranità nazionale: l'uno dipende dall'altro e la nostra sicurezza dipende da entrambi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Transizione energetica e sostenibilità ambientale, l'impegno delle Pmi

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L'impegno di Poste per la sostenibilità ambientale

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