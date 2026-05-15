Growth Box transizione energetica Pmi | budget di 1 milione per le soluzioni tecnologiche

Da ildenaro.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata aperta la call “Growth Box” all’interno del progetto Green Grid, promosso dall’Eurocluster for Renewable Energy Growth. L’iniziativa mira a sostenere le piccole e medie imprese nel percorso di transizione energetica, offrendo un budget di un milione di euro destinato a soluzioni tecnologiche innovative. La selezione delle proposte avviene attraverso un processo di valutazione che coinvolge diversi attori del settore energetico e tecnologico. La call resterà aperta fino a una data ancora da comunicare.

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Il progetto  Green Grid  (Eurocluster for Renewable Energy Growth) ha annunciato  l’apertura della call “Growth Box”. Il bando mira a  ridurre il divario tra la fase di prototipazione e l’ingresso sul mercato delle tecnologie pulite,  favorendo la collaborazione diretta tra fornitori di innovazione e i grandi attori del settore energetico. Nello specifico, le attività finanziabili includono: adattamento tecnico della soluzione al contesto specifico della sfida industriale; implementazione pilota o dimostrazione pratica in collaborazione con i partner industriali; integrazione e test in ambienti operativi reali; monitoraggio delle prestazioni e analisi dei dati d’impatto; preparazione per il  lancio sul mercato  e la  replicabilità su larga scala. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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