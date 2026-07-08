Il Comune ha inserito 23,5 milioni di euro nella variazione di bilancio per coprire i costi extra del progetto del tram, già prelevati anche dall’avanzo di esercizio. La cifra riguarda spese aggiuntive rispetto al preventivo iniziale, e il dibattito politico si concentra sulle modalità di utilizzo di queste risorse. Il tram, ancora in fase di sviluppo, non è ancora entrato in servizio.

Il tram non è ancora partito, eppure la battaglia politica non accenna a placarsi. Al centro della bufera tornano i costi extra che il Comune dovrà versare per il progetto, 23 milioni e mezzo già nella variazione di Bilancio, dopo aver attinto anche all’avanzo di esercizio. Una mossa già annunciata e l’altro giorno messa nero su bianco, dopo il summit tra Amministrazione e sindacati sullo scudo sociale a favore del ceto medio. Una mossa indigesta alle minoranze, che ieri sono passate all’attacco. "Lo avevamo detto in tempi non sospetti e purtroppo sta accadendo esattamente questo: i costi del tram stanno lievitando – attacca Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tram, altri 23,5 milioni. FdI: "I fondi per lo stadio usati per le spese extra"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terni: 9 milioni per strade e scuole, via libera ai fondi extraLa Provincia di Terni ha deciso di destinare 9 milioni di euro provenienti dall'avanzo di gestione.

Bologna, Fratelli d'Italia accusa Lepore: «Ha svincolato i 40 milioni destinati allo stadio per coprire i buchi del tram»Il sindaco di Bologna è stato accusato dai rappresentanti di Fratelli d’Italia di aver riassegnato 40 milioni di euro destinati alla costruzione...

Argomenti più discussi: Tram, altri 23,5 milioni. FdI: I fondi per lo stadio usati per le spese extra; Tram, Lega all'attacco: 23 milioni di extracosti, il Comune chiarisca; Tram, il Comune attacca il governo per i 23 milioni in più di costi: Colpa dei tagli; Bologna, Fratelli d'Italia accusa Lepore: Ha svincolato i 40 milioni destinati allo stadio per coprire i buchi del tram.

Tram, il Comune attacca il governo per i 23 milioni in più di costi: Colpa dei tagliL’assessore Campaniello replica al centrodestra sulla manovra aggiuntiva: Rincari materie prime, fondi necessari per non bloccare i lavori ... bologna.repubblica.it