Terni | 9 milioni per strade e scuole via libera ai fondi extra

La Provincia di Terni ha deciso di destinare 9 milioni di euro provenienti dall'avanzo di gestione. Questi fondi saranno utilizzati per riaprire la strada Bagnorese e per sostenere l'Istituto Tecnico Tecnologico Allievi San Gallo. La decisione è stata approvata recentemente e permette di intervenire su infrastrutture e servizi educativi nella zona. Nessun altro dettaglio sui tempi o sulle modalità di intervento è stato ancora comunicato.

? Cosa sapere La Provincia di Terni approva 9 milioni di euro di avanzo di gestione.. I fondi finanzieranno la riapertura della Sp Bagnorese e l'Itt Allievi San Gallo.. Il bilancio della Provincia di Terni approva un avanzo di gestione da 9 milioni di euro, aprendo nuovi scenari per la manutenzione stradale e il supporto alle scuole locali dopo l’ultima seduta del consiglio provinciale. La decisione è arrivata durante l’ultimo incontro dell’assemblea provinciale, dove i consiglieri si sono concentrati sulla gestione delle risorse disponibili. Il rendiconto è stato approvato con una maggioranza composta da 5 voti favorevoli e 5 astenuti, senza che si registrassero votazioni contrarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni: 9 milioni per strade e scuole, via libera ai fondi extra Notizie correlate Provincia: 62 milioni in bilancio, i fondi per scuole e strade? Cosa sapere Il Consiglio Provinciale approva il bilancio 2025 con un risultato di 62,6 milioni di euro. Molise, via libera ai fondi: 27 milioni per salvare i ponti? Cosa sapere Lotito approva 27 milioni per il ponte sul Trigno e il viadotto Sente Longo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Provincia di Terni, approvato dal Consiglio il rendiconto di bilancio 2025; Marche fortunate al Lotto: premi di quasi 40mila euro nell'estrazione di ieri con ambi, terni e quaterne; Terni, scontro Comune-Parcheggi Italia: ‘conto’ salato per l'ente. Partita chiusa con 340 mila euro; Aeroporto, aumento di capitale rinviato: nodo da 1,9 milioni per il San Francesco. Provincia di Terni, ok al bilancio: +9 milioni di euro, come impiegare le risorseCome impiegare le risorse, tenuto conto di un avanzo di gestione pari a 9 milioni, è stato il tema caldo dell’utima seduta di consiglio provinciale a Terni. Il rendiconto è passato senza voti contrari ... umbria24.it Provincia Terni, approvato dal Consiglio il rendiconto di bilancio 2025NewTuscia – TERNI – Il Consiglio provinciale ha approvato oggi il rendiconto di bilancio 2025, registrando un avanzo di gestione di circa 9 milioni di euro. Il voto è passato senza nessun contrario, ... newtuscia.it AM Terni Television. . Liviana Sinibaldi presenta “Prima Vera Arte 3.0” a Palazzo Carrara - facebook.com facebook