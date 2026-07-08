Tragico lutto la star muore annegata | Ha nuotato fino a crollare
Una persona è morta annegata in un lago durante un pomeriggio di sole. Secondo le prime ricostruzioni, ha nuotato fino a crollare in acqua. Le acque apparivano tranquille e non si segnalano condizioni meteorologiche avverse. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’intervento non è stato sufficiente a salvarla. La vittima avrebbe tentato di nuotare, ma si sarebbe poi resa conto di non riuscire a tornare a riva.
Le acque apparentemente calme dello specchio d’acqua riflettevano la luce di un pomeriggio che avrebbe dovuto scorrere via nella più assoluta normalità. Tra i presenti cresceva un senso di inspiegabile inquietitudine mentre osservavano una figura muoversi in modo convulso, preda di un’agitazione incontrollabile che non trovava alcuna giustificazione apparente nei fatti circostanti. Quell’uomo, il cui corpo scultoreo tradiva anni di dedizione maniacale all’allenamento fisico, ha iniziato a correre a perdifiato, come inseguito da fantasmi invisibili agli occhi degli altri, fino a raggiungere la riva. Senza alcuna esitazione, si è lanciato nel... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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