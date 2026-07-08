Tragico lutto la star muore annegata | Ha nuotato fino a crollare

Notizia in breve

Una persona è morta annegata in un lago durante un pomeriggio di sole. Secondo le prime ricostruzioni, ha nuotato fino a crollare in acqua. Le acque apparivano tranquille e non si segnalano condizioni meteorologiche avverse. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’intervento non è stato sufficiente a salvarla. La vittima avrebbe tentato di nuotare, ma si sarebbe poi resa conto di non riuscire a tornare a riva.