Ci ha lasciato tragico lutto per Pif | addio al padre Maurizio

Il padre del regista e autore Pif, Maurizio Diliberto, è deceduto. Diliberto era noto nel settore cinematografico come regista e autore. La notizia è stata riportata da Novella 2000.

Tragico lutto per Pif, morto il padre Maurizio Diliberto. L’uomo era un noto regista e autore. Un grave lutto ha colpito Pif. Il padre Maurizio Deiliberto, regista e autore, è morto, lasciando un grande vuoto. Ha dedicato la sua vita alla macchina da presa, diventando un nome importante nella produzione Rai legata alla Sicilia. Lutto per Pif e per il mondo del cinema e della televisione. Il papà Maurizio Diliberto si è spento all’età di 83 anni. Era conosciuto per essere il padre di Piefrancesco Diliberto, in arte Pif, ma in realtà era un nome molto importante, che ha lasciato un’impronta significativa nella produzione Rai dedicata alla Sicilia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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